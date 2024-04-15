Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Trendyol Süper Lig’de alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Son galibiyetini sahasında 24 Şubat 2024 tarihinde oynadığı Ankaragücü mücadelesinde 3-2’lik sonuç ile alan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Burak Yılmaz'ın öğrencileri bu süreçte Rizespor'a 3-0, Alanyaspor'a 1-0 ve Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hatayspor ile 1-1, Adana Demirspor'la da golsüz berabere kaldı.

