Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Sezon sonu her şeyi açıklayacağım

Süper Lig'de teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde son 6 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan Kayserispor'da başkan Ali Çamlı önemli açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren ve transfer tahtası sorunu ile uğraşan Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri geçmiş yıllara ait borçların kapatılması için de önemli çalışmalar yaptı. Geçmiş dönemde kulübün yanlış yönetildiğini söyleyen sarı-kırmızılı takımın başkanı Çamlı, "Ben kişilerle ilgilenmiyorum. Oturduğum koltuğun sorumluluğunu yerine getirme üzerine görev yapan bir karakterim. Babam bu görevi yapsa, burada haksızlık ve usulsüzlük görürsem bunun üstünü örtersem, suçu işleyenle örtenin ne kamu vicdanında ne de Allah'ın adaletinin konacağı adalet terazisinde ne de günümüz hukukunda bir farkı var. O yüzden bu duruma hiç kimsenin alınmasına ve gücenmesine gerek yok. Biz bu işi yaparken karşı taraf illa haksız da demiyoruz" şeklinde konuştu.



"ŞEFFAF OLACAKSINIZ"



Futbolla 1994 yılından itibaren iç içe olduğunu da söyleyen Ali Çamlı, "Kulübü ciddi anlamda profesyonelleştirmeye çalışan ve gayret içinde olan birisiyim. Futbolun içine yeni girmedim. 1994 yılından beri bu kulübün içindeyim. Görevin sorumluluğuyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunlar neyin paniğine düşüyorlar. Oraya gidiliyor, buraya gidiliyor. Neyin paniğindesiniz? Yani şimdi ben 1.5 yıldır bu kulübü yönetiyorum ve her gün diyorum ki 'bizi denetleyin.' Belki ben de hata yaparım, insanım ya. Bilmediğin bir şey olmaz mı benim? Ama şeffaflıktan daha güzeli yok. Şeffaf olacaksınız" diye konuştu.



"BURASI KEYİF ÇATMA YERİ DEĞİL"



Kayserispor'un bir önceki döneminde yaşanan bazı olayların kulübün mali anlamda zorlanmasına neden olduğunu da belirten Çamlı, "Bu kulübü devrettiğiniz ve kulübün geldiği nokta belli. Hiç alınmayacaksınız bu işlerden. Ayak oyunlarına girmeyeceksiniz. Bakın ben sizin burada çok net bir şey söyleyeyim. Ben daha hiçbir şey açıklamadım. Bu açıklamayacağım anlamına da gelmesin. Ben, sezonun finalinde bu kulüpte kim ne yapmış ne yapmamış, hepsini açıklayacağım. Kamuoyu bunu bilecek. Burası Kayseri'nin malı. Kimsenin babasının malı değil. Burası keyif çatma veya şan, şöhret yarıştırma yerleri de değil. Burası; milyonlarca euronun, milyonlarca bütçenin idare edildiği bir yer. Eğer bilmiyorsanız yönetmeyeceksiniz. Hesap sorulabilirliğine inanmıyorsanız bu işe oturmayacaksınız. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.



"HERGÜN İCRA DOSYASI, ARTIK USANDIM"



Kulübe gelen icra dosyası sayısına da vurgu yapan Başkan Ali Çamlı, "O menajer, bu menajer kulübü talan edecek. Başkanın sorumluluğu yoksa başkan niye var? Her gün bir icra dosyası, artık usandım. Burama geldi artık, yeter ya. Ondan sonra çıkacaksınız, sokak sokak gezip, 'vay efendim şöyle mi oldu, böyle mi oldu' ? İftira, iftira iftira. Ya bana iftira atsanız da tutmaz ya. Benim mayam temiz. İftira, hayatının içerisinde yolsuzluğun, arsızlığın, yalanın olduğu insanlara tutar. Ben, her gün kendimi imtihan eden ve eleştiren bir adamım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Şükürler olsun. Bizim buramızdan daha bir kuruş girerse biz bu mideyi söker atarız. Sizler hepiniz şahit oluyorsunuz. Kulüpteki içtiğimiz çaya kadar parasını yönetim olarak biz kendimiz ödüyoruz" dedi.



"TEMLİĞİ DAVA EDECEĞİZ"



Önceki dönem kulüp başkanı Berna Gözbaşı tarafından konulan temliğin dava konusu edileceğini de sözlerine ekleyen Ali Çamlı, "Bu temliği dava etmeyin diyorlar. Siz gideceksiniz Kayserispor'un gelecek yıllarını ipotek altına aldırtacaksınız. Biz bunu dava etmeyecek miyiz, niye etmeyeceğiz kardeşim? Ben dava ederim. Haklı bulunurum, haksız bulunurum. Demek ki, haklı olacağına inandığım bir donelerim var ki; ben keyfi olarak o avukatlara o kadar bilirkişilere, oraya, buraya onun için mi çabalıyorum? Bunlar nafile. Bunlar beni yıldıramaz. İstediğiniz yere gidin. Kafanızı taştan taşa vurun. Kayseri'nin bir kuruşunu kimseye yedirmeyeceğim. Temlikten sonra da hesap soracağız" şeklinde konuştu. (DHA)