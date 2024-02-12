Kayserispor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Kayserispor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Kayserispor - Beşiktaş maçı 12.02.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Kayserispor - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?
Kayserispor - Beşiktaş maçı RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Kayserispor - Beşiktaş Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu
11'LER
Kayserispor: Bilal, Arif, Mehmet Eray, Jeanvier, Carole, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Shukurov, Bourabia, Nazın, Boa Morte
Beşiktaş: Mert; Onur, Necip, Worrall, Zaynutdinov, Amartey, Muci, Gedson; Muleka, Cenk ve Semih.
Kayserispor - Beşiktaş Maçının Hakemleri
Kayserispor - Beşiktaş maçını orta hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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