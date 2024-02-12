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Kayserispor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Kayserispor - Beşiktaş maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Kayserispor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 12.02.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Kayserispor - Beşiktaş maçı RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kayserispor - Beşiktaş Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu

11'LER

Kayserispor: Bilal, Arif, Mehmet Eray, Jeanvier, Carole, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Shukurov, Bourabia, Nazın, Boa Morte

Beşiktaş: Mert; Onur, Necip, Worrall, Zaynutdinov, Amartey, Muci, Gedson; Muleka, Cenk ve Semih.

Kayserispor - Beşiktaş Maçının Hakemleri

Kayserispor - Beşiktaş maçını orta hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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