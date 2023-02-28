Kayserispor maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak (Fenerbahçe'den açıklama)

Tribünlerde istifa polemiği yaşanırken yeni bir gelişme yaşandı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararınca, cumartesi saat 19.00'da oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe seyircisi alınmayacak.



Passolig'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Kayseri il Güvenlik Kurulu kararı gereğince karşılaşmaya Fenerbahçe Misafir takım seyircisi alınmayacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içersinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE: KARAR KABUL EDİLEMEZ, YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ



Fenerbahçe Kulubü, taraftarın maça alınmamasıyla ilgili karara tepki gösterdi.



Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.



Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır.



Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.



Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.



Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz.



Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."