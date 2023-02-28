SON DAKİKA: Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Son dakika haberi! Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla deplasman tribününe taraftar alınması yasaklandı.



Fenerbahçe bu kararın doğru olmadığını savunurken, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir." açıklamalasını yaptı.



Kayserispor ise alınan kararın doğru ve yerinde olduğunu savundu. Sarı kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, kötü niyetli yaklaşımlarla ilgili mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu’na müracaat etmeye mecbur bırakmıştır." ifadelerini kullandı.