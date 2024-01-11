Kayserispor, Mame Thiam'ın ayrılığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Mame Thiam'ın Pendikspor'a transfer oduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların basın sözcüsü Samet Koç, golcü oyuncuya defaatle teklif yapıldığını ancak kulübün ekonomik program çerçevesinde oyuncu ile anlaşma sağlayamadıklarını kaydetti.

"OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK"

Samet Koç, "Büyük Kayserispor Taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor’un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor’a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor‘da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Senegalli forvet bu sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 19 Süper Lig mücadelesinde 11 gol atıp 2 asist kaydetti.