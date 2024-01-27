Kayserispor Recep Uçar'ın ayrılığını resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. " ifadeleri yer aldı.

Recep Uçar Kayserispor'un başında 21 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.