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Kayserispor Recep Uçar'ın ayrılığını resmen duyurdu

Kayserispor, ligde üst üste alınan 7 mağlubiyetin ardından Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kayserispor Recep Uçar'ın ayrılığını resmen duyurdu

Trendyol ekiplerinden , ligde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. " ifadeleri yer aldı.

Recep Uçar Kayserispor'un başında 21 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

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