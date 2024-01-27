Kayserispor Recep Uçar'ın ayrılığını resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. " ifadeleri yer aldı.
Recep Uçar Kayserispor'un başında 21 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.
Teşekkürler Recep Uçar— Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) January 27, 2024
Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
Mondihome Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/sDJBRHPR24
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