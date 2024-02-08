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Kayserispor'un transfer yasağı kalkıyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözdü. Sarı-kırmızılı takımın transfer yasağının kalkması bekleniyor.

Kayserispor'un transfer yasağı kalkıyor

Süper Lig ekiplerinden , tahtasını açıyor. Gün içinde kalan dosyaların ödemesini tamamlayan sarı-kırmızılı takım ara transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala tahtasını açtı.

3 İSİMLE ANLAŞILDI

İç Anadolu temsilcisi kadrosuna bir dönem Konyaspor'da oynayan Serie A ekiplerinden Frosinone Calcio formasını terleten Mehdi Bourabia, bir dönem Karagümrük forması giyen Otabek Shukurov ve CSKA Sofya forması giyen forvet Duckens Nazon ile de anlaşmaya vardı.

Bir kaç saat içinde resmi olarak transfer tahtasını açtığını duyurması planlanan Kayserispor, ardından da yeni transferlerini kamuoyuna açıklayacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Çamlı, "Gerekli sorunları çözüme kavuşturduk. Bekleyen dosyaların ödemesi yapıldı. 1-2 saat içinde transfer tahtasının açılmasını bekliyoruz." dedi. 

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