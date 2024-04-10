Kerem Aktürkoğlu'ndan "Bizi kandırdılar" açıklamasına yanıt

Fenerbahçe U-19 takımıyla birlikte Süper Kupa maçına çıkması ve sahadan çekilmesiyle birlikte en çokı tartışılan konulardan biri, Galatasaraylı Kerem Aktrükoğlu'nun, sarı-lacivertli ekibin futbolcularıyla yaşadığı diyalog olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun U-19 takımı kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın, ne olacaksa olsun." dediği iddia edilmişti.

Maçın ardından Emirhan, "Kerem ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktans sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar." ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da kulüp yetkililerinin bu durumu Kerem'e sorduğu ve futbolcunun ise "Böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize hoş geldiniz dedim. Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmanıza gerek yok" ifadesini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu." yanıtını verdi.