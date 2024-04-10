NTV.COM.TR’ye geri dön

Kerem Aktürkoğlu'ndan "Bizi kandırdılar" açıklamasına yanıt

Fenerbahçe'nin Süper Kupa mücadelesinde sahadan çekilmesinin ardından U-19'un kaptanı Emirhan Arkutcu, "Kerem ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Bizi kandırdılar" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ise böyle bir diyalog yaşanmadığını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan "Bizi kandırdılar" açıklamasına yanıt

U-19 takımıyla birlikte Süper Kupa maçına çıkması ve sahadan çekilmesiyle birlikte en çokı tartışılan konulardan biri, Galatasaraylı Kerem Aktrükoğlu'nun, sarı-lacivertli ekibin futbolcularıyla yaşadığı diyalog olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun U-19 takımı kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın, ne olacaksa olsun." dediği iddia edilmişti.

Maçın ardından Emirhan, "Kerem ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktans sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar." ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet'in haberine göre, 'da kulüp yetkililerinin bu durumu Kerem'e sorduğu ve futbolcunun ise "Böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize hoş geldiniz dedim. Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmanıza gerek yok" ifadesini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu." yanıtını verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;