Kick Boks Federasyonu'nun 2024 takvimi belli oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 faaliyet takvimi belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda milli sporcuların katılacağı önemli yurt içi organizasyonlar şöyle:



Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası: 22-29 Ocak (Antalya)

Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası: 8-11 Şubat (Mersin)

Yıldızlar - Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası: 22-25 Şubat (Ankara)



Milli kick boksçuların 2024'te katılacağı önemli uluslararası şampiyonalar da şöyle:



9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası: 16-19 Mayıs (İstanbul)



Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası: 23 Ağusto -1 Eylül (Macaristan)



Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası: 2-10 Kasım (Yunanistan)

