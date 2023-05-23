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Kolombiya ile İsrail arasındaki maçta Filistin bayrağı açan taraftara gözaltı

Kolombiya ile İsrail arasında, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası grup maçı esnasında tribünde Filistin bayrağı açan Kolombiyalı taraftar gözaltına alındı.

Kolombiya ile İsrail arasındaki maçta Filistin bayrağı açan taraftara gözaltı

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Sporda Şiddeti Önleme Ajansının (APREVİDE) açıklamasında, Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası grup maçında, tribünde bayrağı açan Kolombiyalı taraftar Michael Andrés Patino Cifuentes'in gözaltına alındığı bildirildi.

APREVİDE, Kolombiyalı taraftarın "rakip taraftarı provoke etmek ve şiddeti teşvik" suçundan gözaltına alındığını belirtti.

ile arasında maç devam ederken, İsrail tribününe Filistin bayrağını gösteren Kolombiyalı taraftar ile ona karşılık veren İsrailliler arasında gerginlik yaşandı.

"KOLOMBİYA İÇİN FİLİSTİN BAYRAĞI AÇMAK YASAK DEĞİL"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, iki taraf arasında tartışmanın yaşandığı görülüyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından maçın görüntülerini paylaşarak, "Kolombiya için Filistin bayrağı açmak yasak değil." ifadesini kullandı.

Arjantin'in La Plata kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan grup maçında Kolombiya, İsrail'e 2-1 üstünlük sağladı.

20 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na 24 ülke katılıyor.

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