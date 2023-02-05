Konyaspor kafilesini taşıyan uçak İstanbul'a hareket etti

Son dakika haberi! Süper Lig'de bugün Fenerbahçe'ye konuk olacak Konyaspor kafilesini taşıyan uçak, 4 saat rötarlı Konya'dan hareket etti.

Konya'daki yoğun kar yağışı ve Konya Havalimanı'nda pistlerin kalkışa elverişli olmaması nedeniyle yeşil-beyazlı kafile, saat 20.00'den itibaren uçakta bekledi.



Pistlerin temizlenmesi sonrası Konyaspor kafilesini taşıyan uçak 4 saat rötarlı şekilde kalktı.

KONYASPOR ERTELEME İÇİN BAŞVURMUŞTU



Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuk takımın uçağı, hava şartları nedeniyle belirlenen saatte kalkış yapamamıştı.

Bunun üzerine yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti.

TFF de başvuruyu değerlendirip Fenerbahçe - Konyaspor maçını ileri bir tarihe ertelemeyi planlarken, iki kulüp ve federasyon arasında yapılan görüşmelerin ardından havalimanında yapılan pist temizleme çalışmaları sonrası uçağın kalkışı gerçekleşti.

