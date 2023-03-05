Kylian Mbappe 6. yılında PSG tarihine geçti

MBAPPE KULÜP TARİHİNE GEÇTİ



Öte yandan PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.



Bu sonuçla 63 puana ulaşan PSG, maç eksiği bulunan Olimpik Marsilya'nın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Nantes ise 28 puanla 13. sırada kaldı.

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