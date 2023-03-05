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Kylian Mbappe 6. yılında PSG tarihine geçti

Fransa 1. Futbol Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 4-2 yendi. PSG formasıyla 201 gole ulaşan Kylian Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.

Kylian Mbappe 6. yılında PSG tarihine geçti

1. Ligi'nin (Ligue 1) 26. hafta maçında PSG, sahasında Nantes'ı konuk etti.

PSG, 12. dakikada Lionel Messi, 17. dakikada kendi kalesine Jaouen Hadjam, 60. dakikada Danilo Pereira ve 90+2. dakikada 'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Nantes'ın gollerini, 31. dakikada Ludovic Blas ve 38. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.

Kylian Mbappe 6. yılında PSG tarihine geçti - 1

MBAPPE KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.

Bu sonuçla 63 puana ulaşan PSG, maç eksiği bulunan Olimpik Marsilya'nın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Nantes ise 28 puanla 13. sırada kaldı.

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