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Lazio'nun yıldızı Anderson'un yeni durağı Palmeiras

Palmeiras, sezon sonunda Lazio'dan Anderson'u kadrosuna katacak.

Lazio'nun yıldızı Anderson'un yeni durağı Palmeiras

Brezilya ekibi Palmeiras, temsilcisi Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Palmeiras'tan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, temmuz ayında yeni takımının kadrosuna katılacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Anderson'un sözleşmesinin 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla 44 maçta 5 gol attı, 7 asist yaptı.

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