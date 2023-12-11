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LeBron James'in kalp krizi geçiren oğlu ilk maçına çıktı

LeBron James'in antrenman esnasında kalp krizi geçiren oğlu Bronny James, iyileşmesinin ardından ilk maçına çıktı. LeBron, "Evladım, seninle gurur duyuyorum. Bugün, bana harika bir hediye verdin. Duygularımı anlatmam, imkansız." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

LeBron James'in kalp krizi geçiren oğlu ilk maçına çıktı

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in oğlu Bronny, geçirdiği kalp krizinin ardından iyileşerek ilk maçına çıktı.

4 SAYI, 3 RİBAUNT VE 2 ASİST ÜRETTİ

Güney Kaliforniya Üniversitesi forması giyen 19 yaşındaki Bronny James, takımının Long Beach State'e uzatma sonunda 84-79 yenildiği maçta oyuna sonradan girdi ve süre aldığı 16 dakikada 4 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist üretti.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Maçın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan LeBron James, "Evladım, seninle gurur duyuyorum. Bugün, bana harika bir hediye verdin. Duygularımı anlatmam, imkansız. Mutluluktan takatim kalmadı. Bronny, tek kelimeyle harikasın." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başarılı not ortalamasıyla Sierra Canyon Lisesi'nden mezun olmasının ardından Güney Kaliforniya Üniversitesinin takımına katılan Bronny, temmuz ayında antrenman sırasında kalp krizi geçirmiş ve bir süre hastanede tedavi görmesinden sonra taburcu edilmişti.

Doğum sırasında kalpte bulunan yapısal bozukluk olarak adlandırılan "doğuştan kalp defekti" tanısı konan Bronny, ay başında antrenmanlara yeniden başlamıştı.

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