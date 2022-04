LeBron James'ten Fenerbahçeli Kayla McBride paylaşımı

Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Safiport, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldi.

EuroLeague Woman Twitter hesabı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki coşkuyu, "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" ifadesiyle videolu bir mesajla paylaştı. Bu mesajı alıntılayan LeBron James, videoda yer alan ABD'li vatandaşı Kayla McBride'ı övgü dolu sözlerle tebrik etti.

James, "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Zorlu!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.



Los Angeles Lakers'ın all-star oyuncusu LeBron James'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.



29 yaşındaki McBride, karşılaşmayı 15 sayı, 1 asistle tamamladı.

So 🔥🔥🔥🔥🔥🔥!!! Kayla McBride got so much game too!! TOUGH!!! https://t.co/7itOAHrT3d