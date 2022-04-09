Lider Trabzonspor Gaziantep'te takıldı

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Cuma günü oynanması planlanan mücadele olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Nisan Cumartesi gününe alındı.



Gaziantep FK'da Erol Bulut, Günay Güvenç, Tosca, Caulker, Ertuğrul Ersoy, Sagal, Maxim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Kitsiou, Muhammet Demir, Figueiredo 11'ini tercih etti.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Denswil, Hamsik, Dorukhan Toköz, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius 11'ini sahaya sürdü.



Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.



Trabzonspor bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta kazanamadı. Bordo-Mavililer puanını 72 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 41 yaptı.