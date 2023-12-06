Lionel Messi, 2023 yılının sporcusu seçildi

Lionel Messi, Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından MLS takımlarından Inter Miami yolunu tuttu.

Messi kısa sürede Miami'nin talihinin dönmesine yardımcı oldu ve Ağustos ayında Lig Kupası'nı kaldırarak onları ilk kupalarına taşıdı.



36 yaşındaki oyuncu yedi maçta on gol atarak Güney Florida ekibine gümüş madalya kazandırdı.



Messi toplam 14 maçta 11 gol kaydederek Miami'nin tablonun dibinden kurtulmasını sağladı.

TIME dergisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol üzerindeki etkisine karşılıksız kalmayarak yıldız oyuncuyu 2023 Yılın Sporcusu ödülüne layık gördü.



Messi, ABD Kadın Milli Takımı'nın 2019'da birincilik ödülünü almasının ardından bu ödülü kazanan ilk bireysel futbolcu oldu.



Önceki kazananlar arasında basketbol ikonu LeBron James, jimnastikçi Simone Biles ve beyzbolun en iyi smaçörü Aaron Judge yer alıyor.