Lionel Messi boş geçti, Miami'nin 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Inter Miami'nin Lionel Messi ile mükemmel rekoru sona ererken Nashville SC, yedi kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli yıldızı durduran MLS'de puan alan ilk takım oldu.



Nashville SC, Lionel Messi'nin Inter Miami'ye katılmasından bu yana başka hiçbir takımın başaramadığı bir şeyi başararak yıldız oyuncunun etkili olmasını engelledi.

Sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan takımlar 1 puana razı olurken mücadeleyi 20.452 seyirci stadyumda takip etti.

Öte yandan Inter Miami çıktığı son 5 resmi maçın 3'ün sahadan beraberlikle ayrıldı.

TÜM RAKİPLERE GOL ATMAYI BAŞARDI



Miami'ye katıldığından bu yana dokuz maçta 11 gol atan Messi, karşılaştığı diğer tüm rakiplere karşı gol atmayı başardı.



Bu rakiplerden biri de Messi'nin Lig Kupası finalinde gol attığı ve Miami'nin turnuvayı kazandığı Nashville'di. Bu her iki MLS takımı için de ilk finaldi ve Miami ilk kupasını aldı.



PLAY-OFF'LAR İÇİN HEDEF İLK 9

Ligde 13. sırada yer alan Inter Miami Play-off'lara kalabilmesi için ligi ilk 9'da bitirmesi gerekiyor