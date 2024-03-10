Liverpool - Manchester City maçında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield Road’da karşı karşıya geldi.



Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip, 23. dakikada John Stones’un attığı golle öne geçen taraf oldu. Maviler, ilk yarıyı da bu skorla tamamlamayı başardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister’ın penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi.Başka gol olmayan maçta, taraflar 1’er puanı paylaştı.

PREMIER LİG'DE ZİRVEDE SON DURUM

Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 64’e yükselterek lider Arsenal’in ardından 2. sırada yer alırken Maviler ise 63 puanla 3. sırada bulunuyor.

KLOPP VE GUARDİOLA ÇEKİŞMESİ SON KEZ



Mücadelenin bir diğer önemi ise 2 teknik adam arasında yaşandı. Uzun yıllardır ekol kabul edilen iki başarılı çalıştırıcı, bu heyecanı son kez yaşadı. Liverpool’un Alman Teknik Direktörü Jurgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.