Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline tek yenilgiyle geldi

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Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü.



Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", B Grubu'nda İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Milan ve Portekiz'in Porto takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarında 6'da 6 yapan Liverpool, lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.



Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.



Çeyrek finalde Portekiz kulübü Benfica'yı geçen Liverpool, sahasında oynadığı yarı final ilk ayağında 2-0 yendiği İspanya'nın Villarreal takımına karşı rövanşta elenme baskısını hissetti.



Soyunma odasına 2-0 geride giren Liverpool, son 30 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve tarihinde 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final biletini aldı.



GOL YÜKÜNÜ 3 OYUNCU ÇEKTİ



Bu sezon Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 8 kez havalandıran Muhammed Salah oldu. Mısırlı kanat oyuncusunu, 5'er golle Sadio Mane ve Roberto Firmino izledi.



Luis Diaz ve Ibrahima Konate 2'şer, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago Alcantara, Diogo Jota ve Divock Origi ise birer gol kaydetti. Liverpool'un 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

LİVERPOOL MU REAL MADRİD Mİ?