Liverpool'un stadı Anfield'da ezan sesleri

Premier Lig ekibi Liverpool, 'Ramazan'ı Paylaş' programı kapsamında Anfield'da İftar organizasyonu gerçekleştirdi.
Liverpool'un Liverpool Vakfı ile birlikte ortak gerçekleştirdiği programa katılım ücretsizdi.
Stadyumda ezan sesleri yükseldi. Statta canlı ezan okunduğu onlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
ANFİELD'DA EZAN SESLERİ
Proud to see my brother Mikhaael recite the Call to Prayer at Anfield today. Huge credit to @LFC for hosting and embracing diversity. #LFC #Ramadan pic.twitter.com/tampr1mnoT— Asim (@asim_lfc) April 7, 2024
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