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Liverpool'un stadı Anfield'da ezan sesleri

İngiliz devi Liverpool'un stadı Anfield'da ramazan ayı için bir iftar organizasyonu düzenledi. Stadyumda ezan sesleri yükseldi.

Liverpool'un stadı Anfield'da ezan sesleri
Fotoğraf: Arşiv

Premier Lig ekibi , 'Ramazan'ı Paylaş' programı kapsamında Anfield'da İftar organizasyonu gerçekleştirdi.

Liverpool'un Liverpool Vakfı ile birlikte ortak gerçekleştirdiği programa katılım ücretsizdi.

Stadyumda ezan sesleri yükseldi. Statta canlı ezan okunduğu onlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ANFİELD'DA EZAN SESLERİ

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