Lucescu: Beşiktaş'a 'Hayır' dedim

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile anlaşma sağlanmadan hemen önce ismi gündeme gelen Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ'A 'HAYIR DEDİM"



Tuttosport'a konuşan 78 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, "Yeni sezonda takım çalıştıracağım. 50 yıl sonra ilk kez dinlendim. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşananlardan dolayı durup haziran ayını beklemeye karar verdim. Bu nedenle sezon içinde beni isteyen Beşiktaş'a 'Hayır' dedim." ifadelerini kullandı.



Dinamo Kiev'in başında 118 karşılaşmaya çıkan Lucescu, kasım ayından görevinden ayrılmıştı.



Lucescu, Türkiye'de A Milli Takım başta olmak üzere Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

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