Luka Doncic 60 sayı ile NBA tarihine geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu gece oynanan Dallas Mavericks ve New York Knicks karşılaşması tarihi bir performansa sahne oldu.



Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in tarihi "triple-double" performansıyla New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendi.



Uzatmalara giden mücadeleye ise Doncic'in bireysel performansı damga vurdu.



Dallas'a galibiyeti getiren 23 yaşındaki yıldız, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

SON 45 SANİYEYE 9 SAYI GERİDE GİRDİLER



New York Knicks‘in son 45 saniyeye 9 sayı önde girdiği maçta Luka Doncic’in inanılmaz basketiyle Dallas maçı uzatmaya taşıdı.



Uzatma dakikalarında ise rakibine geçit vermeyen Dallas Mavericks, maçtan 126-121'lik skorla galip gelmeyi başardı.



47 dakika sahada kalan Doncic, muhteşem performansını %68 şut yüzdesi ve 2 top çalma istatistiği ile süsledi.



Sloven yıldız maçın ardından ise, "Ölümüne yorgunum" açıklaması yaptı.



Dallas'ta Luka Doncic dışında galibiyeti Spencer Dinwiddie 25 sayı, 5 asist Christian Wood ise 19 sayı, 9 ribaunt , 3 blokla Tim Hardaway Jr. 11 sayı ile getiren isimler oldu.

ÖNCEKİ REKOR JAMES HARDEN'A AİT

2018'de Houston Rockets forması giyen James Harden, Orlando Magic mücadelesinde 60 sayı 10 ribaund 11 asistle 60 sayılık triple-double’a imza atan ilk oyuncu olmuştu.

Luka Doncic, Harden'ın tarihi rekorunu 11 ribaund fazla alarak geçmeyi başardı.