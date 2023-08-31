Lukaku tekrar Serie A'da: Mourinho eski öğrencisine kavuştu

Geçtiğimiz sezonu Inter'de kiralık geçirdikten sonra Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku bu sezon Roma'da forma giyecek.

SÖZLEŞMEDE SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMUYOR

Roma'dan yapılan resmi duyuruya göre Belçikalı forvet gelecek sezon Haziran ayına kadar kiralık olarak kadroya katıldı.

Öte yandan sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtilirken, 30 yaşındaki golcü oyuncunun gelecek yaz Londra ekibine geri döneceği belirtildi.

MOURINHO İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTI



Öte yandan Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalışan yıldız forvet, bu dönemlerde forma giydiği 90 resmi maçta 53 gol atıp 16 asistlik katkı sağlamıştı.



"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Lukaku, "Roma taraftarları benim için inanılmazdı - başlamak için sabırsızlanıyorum. Buranın sahiplerinin büyük hedefleri var" dedi.

Belçikalı oyuncu geçen sezon Inter ile 132 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 78 gol atıp 23 asist kaydetmişti.