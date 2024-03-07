Macaristan-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçı yapacak. İlk rakip ise Macaristan. A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile yapacağı özel maçın genel bilet satışı başladı.



MİLLİ HAZIRLIK MAÇININ BİLET SATIŞI BAŞLADI



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC kimlik/ pasaport no ve iletişim bilgileri ile alınabilecek, satışlarda Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.



Açıklamada, misafir tribün bilet fiyatlarının konumuna göre 400 ve 800 lira olarak belirlendiği bilgisi de yer aldı.



MACARİSTAN-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Macaristan-Türkiye arasında oynanacak olan özel maç, 22 Mart 2024 Cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.



Mücadele Puskas Arena'da saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



