Manchester City, Kalvin Phillips'i renklerine bağladı

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Leed United'ın başarılı orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki İngiliz milli futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.



Manchester City, Phillips'in bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini paylaştı.



Profesyonel kariyerine, 2015'te altyapısından yetiştiği Leeds United'da adım atan Phillips, takımının 2019-20 sezonunda İngiltere 2. Ligi'ni (Championship) şampiyon tamamlamasına yardımcı oldu.



Leeds United'da 234 maça çıkan Phillips, 23 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'yla da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynadı.

