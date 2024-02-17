Manchester City şampiyonluk yolunda yara aldı

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 25. hafta mücadelesinde Chelsea'yi konuk etti.



Londra ekibi, 42. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yoğun baskısının karşılığını 83. dakikada Rodri ile alan Manchester City, 1-1 beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.



Ligde bir maç eksiği bulunan Manchester City, bu sonuçla puanını 53'e, Chelsea ise 35'e çıkardı.



ARSENAL'DAN İKİ HAFTADA 11 GOL



Geçen hafta West Ham United'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen Arsenal, bu hafta da deplasmanda Burnley'i 5-0 mağlup etti.



Arsenal'in gollerini 4. dakikada Martin Odegaard, 41 ve 47. dakikalarda Bukayo Saka, 66. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Kai Havertz kaydetti.



Bu galibiyetle puanını 55'e çıkaran Arsenal, lider Liverpool'un iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.