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Manchester United'ın yıldızı Raphael Varane Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Raphael Varane, Fransa Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı.

Manchester United'ın yıldızı Raphael Varane Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Raphael Varane, Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.

29 yaşındaki stoper Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Aylar bunun üzerine düşünüyorum ve karar verdim ki milli takımı bırakmak için doğru zaman bu zaman." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Didier Deschamps başta olmak üzere milli takımın tüm üyelerine teşekkür eden Varane, 2018'de kazandıkları şampiyonluğu asla unutmayacağını söyledi.

Raphael Varane'ın formasını terlettiği Fransa Milli Takımı, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı şampiyon tamamlamış, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı ise finalde Arjantin'e kaybetmişti.

Manchester United'ın yıldızı Raphael Varane Fransa Milli Takımı'nı bıraktı - 1
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