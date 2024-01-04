NTV.COM.TR’ye geri dön

Manchester United Reguilon'un sözleşmesini feshetti

Manchester United, Tottenham'dan kiraladığı Reguilon'un sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Manchester United Reguilon'un sözleşmesini feshetti

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İngiltere Premier Lig ekibi , Tottenham'dan sezon başında kiraladığı İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshetti.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, geçen ağustos ayında bir yıllığına kiralanan 27 yaşındaki sol bekin sözleşme fesih maddesinin devreye sokulduğu ve Reguilon'un Tottenham'a döndüğü belirtildi.

Real Madrid altyapısında yetişen Reguilon, Tottenham'ın yanı sıra, İspanyol ekipleri Sevilla ile Atletico Madrid'de de görev yaptı.

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;