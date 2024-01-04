Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:



Yarın:



17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay



20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge



20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler



6 Ocak Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın



16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman



19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker



19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın



7 Ocak Pazar:



13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu



16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

Fenerbahçe'de ayrılık listesi belirlendi Haberi Görüntüle