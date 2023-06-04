Mauro Icardi golünü attı, tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

Galatasaray ilk maçta olduğu gibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.



Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.



Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçta da ağları havalandırmayı başaran Icardi, bu müsabakalarda 9 kez topu filelerle buluşturdu.



Arjantinli futbolcu, 2007-2008 sezonundan beri Galatasaray formasıyla ilk 11'de üst üste çıktığı 8 lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.