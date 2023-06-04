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Mauro Icardi golünü attı, tarihe geçti

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, 2007-08 sezonundan sonra Galatasaray formasıyla Süper Lig'de üst üste 8 gol atan ilk oyuncu oldu.

Mauro Icardi golünü attı, tarihe geçti
Süper Lig | Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)

Süper Lig | Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında , Nef Stadyumu'nda 'yi konuk etti.

Galatasaray ilk maçta olduğu gibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçta da ağları havalandırmayı başaran Icardi, bu müsabakalarda 9 kez topu filelerle buluşturdu.

Arjantinli futbolcu, 2007-2008 sezonundan beri Galatasaray formasıyla ilk 11'de üst üste çıktığı 8 lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Mauro Icardi golünü attı, tarihe geçti - 1

ICARDI ŞAMPİYON TAKIMLARI BOŞ GEÇMEDİ

Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçlar ile Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada birer gol attı.

Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 7 maçta 8 gol kaydetti.

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