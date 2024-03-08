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Mauro Icardi yeni saç rengiyle sahada

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşılaşmasında yeni imajıyla sahaya çıktı.

Mauro Icardi yeni saç rengiyle sahada

Trendyol 'in 29. haftasında ile Çaykur Rizespor, RAMS Park'ta karşılaştı. 

Geçen sezon saçını sarıya boyatmasının ardından birçok taraftarı etkileyen Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçı öncesinde imaj değişikliğine gitti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşmada yeni imajıyla mücadele etti.

Saçını pembeye boyatan Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medyada hayat arkadaşı Wanda Nara ile fotoğraf da paylaşmıştı. 

Mauro Icardi yeni saç rengiyle sahada - 1
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