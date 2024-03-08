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Muslera’dan Süper Lig’de 4. kez 'dalya'

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 400. maçına çıktı.

Muslera’dan Süper Lig’de 4. kez 'dalya'

Trendyol ’in 29. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda kaleci bu maçla birlikte bir kilometre taşını daha doldurdu.

Karşılaşmada 11’de görev alan Muslera, Süper Lig’de 4. kez 'dalya' dedi.

Süper Lig'de 400. müsabakasında çıkan 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile birçok başarıya imza attı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla 6 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 15 kupa kazanma başarısı gösterdi.

2011-2012 sezonu başında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda da bulunuyor.

37 yaşındaki kaleci, Rizespor karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig’de 29. maçına çıktı.

Muslera’dan Süper Lig’de 4. kez 'dalya' - 1
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