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Medipol Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karara göre Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Medipol Başakşehir de Konyaspor da hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Medipol Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Haberler 14.08.2022 - 09:15

Medipol Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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, Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maçında yarın ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

AVERAJ FARKIYLA İLK HAFTA LİDERİ

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk haftayı averajla lider tamamlamıştı. Konyaspor ise ilk hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalmıştı.

CHADLİ VE ÖZİL'İN MAÇ KADERİ BELÖZOĞLU'NDA

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Nacer Chadli ve takımla çalışmalarını sürdüren Mesut Özil de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde maç kadrosunda yer alabilir.

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