Medipol Başakşehir'den Avrupa'da ilk puan kaybı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir gruptaki ilk puan kaybını yaşadı.



Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli ekip yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.



Gruptaki ilk maçında Hearts'i, ikinci maçında da Fiorentina'yı mağlup eden Medipol Başakşehir üçüncü maçında sahadan bir puanla ayrıldı. Puanını 7'ye yükselten turuncu-lacivertli ekip liderliğini sürdürdü. İkinci beraberliğini alan RFS ise 2 puanla son sırada yer aldı.



Grubun diğer maçında deplasmanda Hearts'i 3-0 mağlup eden Fiorentina, 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.



Letonya ekibi RFS, orta saha oyuncusu Tomas Simkovic'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.



İlk sarı kartını 60. dakikada gören Simkovic, 70. dakikada önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.