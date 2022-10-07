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Medipol Başakşehir'den Avrupa'da ilk puan kaybı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda RFS ile 0-0 berabere kaldı. Gruptaki ilk iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, bu beraberlikle puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Medipol Başakşehir'den Avrupa'da ilk puan kaybı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir gruptaki ilk puan kaybını yaşadı.

Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli ekip yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Medipol Başakşehir'den Avrupa'da ilk puan kaybı - 1

Gruptaki ilk maçında Hearts'i, ikinci maçında da Fiorentina'yı mağlup eden Medipol Başakşehir üçüncü maçında sahadan bir puanla ayrıldı. Puanını 7'ye yükselten turuncu-lacivertli ekip liderliğini sürdürdü. İkinci beraberliğini alan RFS ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında deplasmanda Hearts'i 3-0 mağlup eden Fiorentina, 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Letonya ekibi RFS, orta saha oyuncusu Tomas Simkovic'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Medipol Başakşehir'den Avrupa'da ilk puan kaybı - 2

İlk sarı kartını 60. dakikada gören Simkovic, 70. dakikada önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

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