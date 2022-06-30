Melih Mahmutoğlu: Avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maç öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Başantrenörü Melih Mahmutoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun zaman tam kadro oynayamadıklarını söyleyen Mahmutoğlu, "Gerçekten çok ciddi ve iyi bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Yakın zamanda önümüzde İngiltere maçı var. Ondan sonra bir aramız var. Daha sonra Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapacağız. Özellikle İngiltere maçı bizim için çok değerli bir maç. Kazanmak istiyoruz ki diğer gruba galibiyet taşıyalım"dedi

diğer grubun zorlu olacağını söyleyen Mahmutoğlu, "Sırbistan, Belçika gibi kaliteli takımlar. Oraya daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok ciddi ve önemli. Ondan sonra dinlenme sürecimiz var. 1 Ağustos’ta Avrupa Şampiyonası ve diğer Dünya Kupası elemeleri için 2 maç oynayacağız. İnşallah istediğimiz gibi geçer her şey. İyi ve güçlü bir kadroyuz. İnşallah bu yaz dönemini en iyi şekilde geçiririz" açıklamasında bulundu.

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