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Menemen FK'dan Yılmaz Vural dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ı göreve getirdi.

Menemen FK'dan Yılmaz Vural dönemi

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Geçen hafta Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemen FK, Türk futbolunun en tanınmış simalarından, en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan 'la resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp binasına gelen 70 yaşındaki teknik adam resmen Menemen FK'nın yeni teknik direktörü oldu.

Son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Vural, kariyerinde Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Ankaraspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'da görev yaptı.

Menemen FK'dan Yılmaz Vural dönemi - 1
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