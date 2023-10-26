Sandro Tonali'nin cezası açıklandı

Yasa dışı bahis oynadığı sebebiyle soruşturma açılan Sandro Tonali'nin cezası resmileşti

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Tonali'nin futboldan 10 ay men edildiğini açıkladı.



Bu cezayla birlikte sezonu kapatan İtalyan yıldız, EURO 2024'te de forma giyemeyecek.

8 AY SÜRECEK REHABİLİTASYON



İtalyan oyuncu, 10 aylık cezasının sona ermesinin ardından 8 ay sürecek bir rehabilitasyon sürecine başlayacak ve bu süreçte en az 16 kere yetkililerle yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.



Tonali, son olarak dün akşam Newcastle United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşmada 65'inci dakikada oyuna girmişti.

Adı yasa dışı bahis faaliyetlerinde yer alan bir diğer İtalyan oyuncu Nicolo Fagioli de geçtiğimiz günlerde 7 ayı futboldan men, 5 ayı da rehabilitasyon süreci olmak üzere toplam 12 aylık bir cezaya çarptırılmıştı.

