Messi ve Suarez yeniden buluşuyor

Luis Suarez'in, Brezilya'nın Gremio takımıyla olan sözleşmesinin yılbaşında sona ermesinin ardından, ABD temsilcisi Inter Miami'ye transfer olmaya hazırlandığı bildirildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, yaklaşık bir ay önce taraflar arasında yapılan sözlü anlaşmanın ardından, Suarez'in Inter Miami ile bir yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaştığı belirtildi.

Transferin ardından, Uruguaylı futbolcu eski takım arkadaşı Lionel Messi ile Barcelona günlerindeki birlikteliğini yeniden yaşayacak.

Suarez ve Messi, 2014-2020 yılları arasında Katalan takımında birlikte oynamışlardı.