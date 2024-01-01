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Messi'nin 10 numarası emekliye ayrılıyor

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Lionel Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından 10 numaralı formayı emekliye ayıracaklarını açıkladı.

Messi'nin 10 numarası emekliye ayrılıyor

Lionel 'nin Milli Takım formasını giymeyi bırakmasının ardından 10 numaralı formanın emekliye ayrılacağı açıklandı.

Arjantin Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, "Messi milli takımdan emekli olduğunda 10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numara, onun onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak." dedi.

FORMAYI İLK KEZ2005'TE GİYDİ

Messi, Arjantin Milli Takımı'yla 2005'te ilk maçına çıktı ve toplamda 180 maçta forma giyerek 106 gol attı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Messi, aynı zamanda 2021 COPA America'da da şampiyonluk elde etti.

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