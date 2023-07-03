Mesut Özil'den Arda Güler'e transfer telefonu: Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transfer döneminin en popüler isimlerinden oldu. 18 yaşındaki oyuncu için Avrupa devleri sıraya girdi.



İspanyol basını, Mesut Özil'in Güler'i aradığını yazdı. Diario Sport'un haberine göre, Özil, geç yıldıza tavsiyelerde bulundu.



Real Madrid'de 3 sezon oynayan Özil, Güler'in 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını söyledi.



BARCELONA İLE ANLAŞMAK ÜZERE



Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler ile anlaşmaya yakın olduklarını açıklamıştı.



Laporta, "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.