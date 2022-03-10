MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan hakem kararı açıklaması

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig'deki 13 hakemin isimlerinin listeden çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı.



MHK Başkanı Gündoğdu "Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Çalışılan bir projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz" diye konuştu.



Ferhat Gündoğdu "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bunun hakemliği olumsuz etkilendiği tespit ettik" açıklamalarında bulundu.

Gündoğdu "Bunun arkasında hiçbir kulüp veya federasyon yetkilisi yok. Hiç kimseden talep gelmedi. Bu, benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Tamamen ben sorumluyum" dedi.

