MHK nedir? Merkez Hakem Kurulu kimlerden oluşuyor, görevleri neler?

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu başkanını duyurdu. Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada MHK'nın yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğu belirtildi.



MHK'nın yeni üyelerinin Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin, Ali Zağlı olduğu ifade edildi.



MHK GÖREVLERİ NELERDİR?



Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı bir kuruldur.Yurt içinde ve yurt dışında oynanan maçlarda görev alan hakemlerin atamasını yapmaktadır.



MHK'nin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:



a) FIFA, UEFA veya TFF tarafından organize edilen veya izin verilen her türlü futbol, futsal, plaj futbolu ve HİF müsabakaları için ilgili statü ve talimatlar uyarınca gerekli hakem, yardımcı hakem, gerektiğinde dördüncü hakem, VAR/ AVAR ile gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisini doğrudan veya ilgili kurullar aracılığıyla atamak,



b) Tüm FIFA Hakem adaylarını belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak,



c) Profesyonel hakem kadrosuna alınacak veya kadrodan çıkartılacak hakemleri belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak,



ç) Profesyonel Eğitimcileri belirleyerek Yönetim Kurulu onayına sunmak,



d) Hakem ve gözlemci kadrolarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,



e) Hakem ve gözlemcilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve belirlenen ihtiyaç doğrultusunda Hakem Akademisiyle işbirliği içerisinde gerekli girişimlerde bulunmak,



f) HA aracılığıyla hakemlik geliştirme programlarını uygulamak,



g) UEFA Hakem Konvansiyonu üyeliğinin devamı için her türlü tedbir ve kararı almak,



ğ) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'na ilişkin uyuşmazlık ve itirazlar hakkında tavsiye niteliğindeki kararlarını ve hukuki sonuç yaratabilecek diğer hususlar ile ilgili görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmak,



h) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'ndaki değişiklik ve yenilikler hakkında futbolun ntüm paydaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik Hakem Akademisiyle işbirliği içerisinde faaliyetlerde bulunmak,



ı) BHK üyelerini atamak ve görevden almak,



i) İHK Başkanlarını işbu Talimat uyarınca seçmek,



j) Hakem ve gözlemcilere yönelik talimat ve diğer düzenleyici işlemleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak,



k) Disiplin soruşturması gerektirecek durumlarda, hakem, yardımcı hakem, gözlemci, mentor, hakem izleme görevlisi ve eğitimciler hakkında gerekli incelemeyi yaparak düzenlenen raporu disiplin müfettişlerine iletmek,



l) Hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlileri ve eğitimcilerin sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla bir fon oluşturmak ve yardımlaşma sandığı işlemlerini yürütmek,



m) Üyeleri arasında, UEFA Hakem Konvansiyonuna uygun olarak görev bölümü yapmak,



n) Gerekli görülen hallerde, Profesyonel müsabakalarda görevlendirilmiş olan gözlemcileri ve mentörleri müsabakanın oynanacağı ilde gelişime açık hakemleri izlemek üzere görevlendirmek,



o) Profesyonel (Sözleşmeli) Hakemler ve Profesyonel (Sözleşmeli) Yardımcı Hakemler için çalışma prensiplerini belirlemek ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak.