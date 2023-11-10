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Milli motosikletçi Deniz Öncü Malezya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 19. ayağında Malezya'da yarışacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü Malezya'da piste çıkacak

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yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Malezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışıyla sürecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'si hafta sonu Sepang Pisti'nde yapılacak.

Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü hedefleyen Deniz Öncü, serbest antrenmanlara katılacak.

Milli motosikletçi, 11 Kasım Cumartesi günü sıralama yarışına, 12 Kasım Pazar günü de TSİ 07.00'de 15 turluk ana yarışa çıkacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü Malezya'da piste çıkacak - 1
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