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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 125 turnuvasında ilk kez adını finale yazdırdı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'da düzenlenen WTA 125 turnuvasında finale yükselerek, kariyerinde ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep, başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi ülkeden dünya 87 numarası Tamara Zidansek'le karşılaştı.
Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, profesyonel kariyerinde ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı.

Zeynep, Rumen Miriam Bulgaru-İspanyol Marina Bassols Ribera müsabakasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı - 1
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