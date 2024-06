Mislav Orsic'ten yeni sezon hedefi: "Yeniden en iyisi için çalışacağım"

Trabzonspor'un geçen sezon transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Hırvat hücum oyuncusu Mislav Orsic, kulüp dergisine konuştu.

Futbol kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süreli bir sakatlık süreci yaşadığını anlatan Orsic "Gerçekten zor bir dönemdi, çünkü ilk defa bu kadar uzun bir sakatlık yaşıyordum. Eğer sahada değilseniz, rehabilitasyon merkezindeyseniz ve antrenman yapmadan sadece yatakta uzanıyorsanız, sadece basit egzersizler yapıyorsanız, bu durum her futbolcu için zordur. Rehabilitasyonun bu kısmının bitmesini beklersiniz ve adım adım sahaya yaklaşmayı arzularsınız. Bu bekleyiş dönemi tabii ki beni çok yıprattı. Zor zamanlardı ancak sonunda bitti" diye konuştu.



"YENİDEN EN İYİSİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM"



Yeni sezonda takıma faydalı olabilmek ve katkı sağlayabilmek için sabırsız olduğunu söyleyen Orsic, "Umarım aynı sakatlıkları bir daha yaşamam. Öncelikle sağlıklı kalmayı ve sonrasında iyi bir form yakalamayı umuyorum. İyi oynamaya çalışarak takımıma önümüzdeki hedefleri başarma konusunda yardımcı olmayı deneyeceğim ve bunun için çok sabırsızlanıyorum. Kötü günler bitti; yeniden en iyisi için çalışacağım" ifadelerini kullandı.



"ÖNCELİĞİM TAKIMIN KAZANMASI"



Kariyerinde 230’un üzerinde gol ve asisti katkısı bulunan Hırvat oyuncu bireysel performanstan çok takımın kazanmasının önceliği olduğunu söyledi. Orsic, "Bu oyuncuya ve karakterine bağlıdır. Elbette forvet ya da kanat olsun insanlar, oyuncunun hücumda neler yaptığına bakıyorlar. Gol atıyor musun yoksa atamıyor musun? Dolayısıyla, elbette bizim buna da çokça odaklanmamız ve bu şekilde oynamamız gerekiyor. Ama asıl önemlisi takım olarak kazanmak tabii ki ve bu benim önceliğim her zaman" değerlendirmesinde bulundu.



"TAKIMIMI HER KOŞULDA SAHİPLENİRİM"



Formasını giydiği takımı her koşulda sahiplenmesinin en çok öne çıkan yönü olduğuna değinen Orsic, şunları kaydetti:



"Bunun dışında hücum oyuncularından gol atmaları ve asist yapmaları bekleniyor, dolayısıyla benim de maçta yapmaya çalıştığım şey bu. Çünkü hücum oyuncularının takımın galip gelmesi için skor üretmesi gerekmektedir. Ayrıca sürekli maça odaklıyım."



Maç içinde gerginliklerin yaşanabileceğini ve bunun normal olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, "Ama birisi size saygı duymazsa ve doğru şekilde davranmazsa çok kızıyorum. Çünkü sahada 11’e 11 oynuyoruz ve birbirimize saygı duymak zorundayız. Elbette bu bir oyun ve savaşmalıyız. Birbirimizi itebilir, faul yapabiliriz. Fakat maç bittiğinde birbirimize saygı göstermek zorundayız, bunu başarabilmeliyiz, en önemli şey de budur" şeklinde konuştu.



Yalan söylenmesini asla kabul etmediğine de vurgu yapan Orsic, "Doğru doğrudur ve bundan asla kaçamazsınız" diyerek konuşmasını tamamladı.