MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 27 Şubat Salı günü MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İşte, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...



MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında 27 Şubat Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.



Çeyrek final mücadelesi A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Fred'in ise riske edilmesi beklenmiyor.



Bu oyuncuların yanı sıra hafif ağrıları bulunan Bright Osayi-Samuel'in durumuna da teknik heyet maç saatinde karar verecek.



MKE ANKARAGÜCÜ'NDE SON DURUM



Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında galip gelemeyen MKE Ankaragücü, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı son karşılaşmasında Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenildi.



Göreve devam etme kararı alan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kupada Fenerbahçe'yi eleyerek çıkış yapmak isteyen başkent temsilcisi, sırasıyla Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor ve Anagold 24Erzincanspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.



Sarı-lacivertli takım, geçen yıl yarı final oynadığı Türkiye Kupası'nda 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.



İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Ayrıca iki takım arasındaki son 6 resmi maç ise Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.



TAKIMLARIN KUPA KARNESİ



Türkiye Kupası'nı bugüne dek Fenerbahçe 7, MKE Ankaragücü ise 2 kez müzesine götürdü.



Kupayı son kazanan takım olan Fenerbahçe, geçen sezon Başakşehir'i yenerek bu zaferi yaşamıştı. Fenerbahçe, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'u yenerek kupayı kazandı.



"Kupa Beyi" unvanlı MKE Ankaragücü ise 1971-1972'de Altay'ı, 1980-1981'de ise Boluspor'u yenerek bu kulvarda adını zirveye yazdırdı.