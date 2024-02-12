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MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri netlik kazandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı. En dikkat çeken eşleşmelerden biri ise MKE Ankaragücü-Fenerbahçe oldu. Peki, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman?

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. MKE -/Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçlarının galipleri yarı finalde rakip olacaklar. İşte, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı tarihinde son durum...

MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı 27, 28 veya 29 Şubat tarihinde, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Maç tarihi netleşince haberimizde yer vereceğiz.

YARI FİNAL MAÇLARI

Yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.


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