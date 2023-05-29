MKE Ankaragücü ile Galatasaray, 102. randevuya çıkacak

MKE Ankaragücü, şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'ı konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.



Ligde 79 puanla lider olan Galatasaray, 74 puanlı Fenerbahçe'nin aynı saatte Fraport TAV Antalyaspor'la oynayacağı maçın sonucuna bakmadan Ankara'da kazanması durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek

Küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler 39 puanla, düşme hattının 5 puan üstünde 12. sırada bulunuyor.



MKE Ankaragücü Galatasaray'ı yenerse, İstanbulspor'un Adana Demirspor'a ya da Bitexen Giresunspor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi durumunda kümede kalmayı garantileyecek

OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.



Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.



Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

ZANİOLO CEZALI, 6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



102. KEZ RAKİP OLACAKLAR



Spor Toto Süper Lig'de yarın Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek iki takımın geride kalan 101 lig maçında Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.



Galatasaray, söz konusu 101 maçta başkent ekibine galibiyetlerde 63-19 üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Galatasaray'ın ligde attığı 208 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 88 golle karşılık verdi.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 50 kez karşı karşıya geldi.



Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 24 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 50 maçta Galatasaray'ın 79 golüne, MKE Ankaragücü 52 golle karşılık verdi.



Öte yandan Galatasaray, Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne karşı oynadığı 2 maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, başkentte MKE Ankaragücü karşısındaki son galibiyetini 10 Ağustos 2018'da Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta 3-1'le almıştı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.



MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.